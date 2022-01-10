وجه لاعب فريق الاتحاد، عبدالإله المالكي، رسالة إلى جماهير فريقه، بعد الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية بانتقاله إلى صفوف فريق الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال عبدالإله المالكي، في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جمهور الاتحاد فوق رأسي جميعهم، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع”.
وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، توصل إلى اتفاق مع نجم نادي الاتحاد، عبدالإله المالكي، بعقد يمتد 4 مواسم، وتبقى فقط التوقيع الرسمي.
وفق “أخبار 24”.