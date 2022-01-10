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جديد المحليات > القوات البرية السعودية تنفذ مناورات “تبوك 5” مع نظيرتها المصرية في المنطقة الشمالية الغربية
10/01/2022   2:20 م

القوات البرية السعودية تنفذ مناورات “تبوك 5” مع نظيرتها المصرية في المنطقة الشمالية الغربية

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انطلقت مناورات التمرين البري الثنائي المختلط “تبـوك-5″، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين القحطاني، وبمشاركة القوات البرية المصرية.

ويهدف التمرين الذي انطلق الخميس الماضي إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ورفع كفاءة الوحدات القتالية المشاركة في التمرين وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية والاستعداد لمواجهة أي تهديد.

وأوضح مدير التمرين اللواء الركن خالد الخشرمي، أن التمرين يأتي ضمن عدد من التمارين المجدولة في خطة التدريبات العسكرية المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، بهدف توحيد المفاهيم والعمل المشترك بين القوات البرية للبلدين، وهو امتداد لسلسة تمارين (تبوك-5) المشتركة التي تنفذها القوات البرية السعودية مع نظيرتها المصرية. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن الاستعدادات والتجهيزات وإعداد الأوامر وخطط العمليات لهذا التمرين تمت بكل احترافية بين الجانبين وفق أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذي التمارين باستخدام المشبهات والرماية بالذخيرة الحية للوحدات البرية المختلفة.

القوات البرية السعودية تنفذ مناورات “تبوك 5” مع نظيرتها المصرية في المنطقة الشمالية الغربية

جديد المحليات
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