قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتدشين روبوت ماء زمزم، ضمن برنامج كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، وذلك في ظل الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وتطور التقنية والذكاء الاصطناعي.
وأوضح وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام، بدر اللقماني، أن تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، حرصاً على توزيع عبوات ماء زمزم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.
وأكد أن الروبوت يقوم بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة والتي تستغرق 10 دقائق، ويعمل الروبوت لمدة 8 ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة 20 ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.
وأبان أن العمل جارٍ على تشغيل الروبوت على أوسع نطاق داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى خدمة الحقائب والأسطوانات المحمولة، لافتاً إلى أنه يتم متابعة كل ما هو جديد في عالم التقنية وجلبه لخدمة المسجد الحرام وقاصديه، كما أن العمل جارٍ على وضع صنابير تعمل بالاستشعار دون اللمس في المشربيات.
وفق “أخبار 24”.