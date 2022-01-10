شهدت بعض مناطق المملكة اليوم (الإثنين) حالة مطرية من خفيفة ومتوسطة إلى غزيرة، جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
وبلغت شدة الأمطار على منطقة الجوف، من متوسطة لغزيرة، وشملت، مدينة سكاكا، ومحافظة دومة الجندل، والقريات، وطبرجل، وكل من مركز ،العيساوية الوادي، وقليب خضر، والرديفة، وجماجم، والحماد.
وتعرض عدد من مدن ومحافظات ومراكز منطقة تبوك، لحالة مطرية من خفيفة لمتوسطة شملت مدينة تبوك، ومحافظات تيماء وحقل وضباء وضواحيهما، وعلى مراكز القليبة، والبديعة، ورحيب. وفق “أخبار 24”.
وسقطت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، فيما كانت من خفيفة إلى متوسطة على محافظة ينبع، شملت، ينبع البحر، وينبع النخل، وينبع الصناعية، وكذلك على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
أمطار الخير على المسجد النبوي #امطار_المدينه#المسجد_النبويpic.twitter.com/sJ1yfzwO1o
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) January 10, 2022
الأجواء الآن ⛈#المدينة_المنورة #امطار_المدينة pic.twitter.com/BT0RL2U4aJ
— هناء المدينة (@hana_almadina) January 10, 2022