2000 ريال عقوبة مخالفة تكرار استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الإثنين)، عن عقوبة مخالفة عقوبة مخالفة تكرار استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد.
وأوضحت الوزارة أن تكرار استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد يعرض صاحب المنشأة لغرامة مالية قدرها 2000 ريال، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من يوم السبت القادم الموافق 12 / 6 / 1443هـ.
وأبانت أن الإجراءات المصاحبة للقرار هي تصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، إضافة إلى إغلاق المحل لمدة أسبوع. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق، الاشتراطات البلدية الخاصة بنشاط الحلاقة الرجالية، مبينة أنها تهدف للحفاظ على صحة المستفيدين والعاملين ومنع انتقال العدوى وكذلك رفع مستوى جودة الخدمة، مضيفة أن الفئات المرتبطة بالنشاط تشمل محلات الحلاقة الرجالية وحلاقة الأطفال والمستفيدين وعامة الناس.