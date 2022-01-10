رسميًا.. نفاد تذاكر مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني بالرياض

أعلنت وزارة الرياضة، مساء اليوم الإثنين، عن نفاد تذاكر مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني بالرياض.
وحددت بعثتَا فريقي ريال مدريد الإسباني ومواطنه برشلونة ، موعد وصولهما إلى الرياض، العاصمة السعودية، مساء اليوم.
ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في “كلاسيكو العالم”، بعد غد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في مباراة سيكون الفائز فيها أول طرف يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يلحق بالفريقين إلى الرياض أتلتيكو مدريد، وأتلتيكو بلباو، طرفَي المباراة الثانية في كأس السوبر الإسباني.