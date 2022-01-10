بالفيديو.. متحدث “النقل”: يجري العمل على مشروع نقل ساحلي يربط 14 مدينة بـ5 مسارات بحرية

استعرض المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، اليوم (الاثنين)، تفاصيل مشروع النقل الساحلي، والذي تم الإعلان عنه في يوليو الماضي.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن المشروع يربط بين الساحلين الشرقي والغربي، وهو ما يعني ربطه بين 14 مدينة عبر 5 مسارات بحرية في المملكة.
وأشار إلى أن هذا المشروع يربط بين الجبيل وميناء العقير، وجازان بجدة، كما يربط المشروعات الكبرى في شمال المملكة بمدينة جدة.
#نشرة_الرابعة | متحدث @Saudi_TGA : لدينا مشروع للنقل الساحلي يربط بين 14 مدينة عبر 5 مسارات بحرية pic.twitter.com/GlGqSlAVn0
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 10, 2022
وفق “أخبار 24”.