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جديد المناطق > مصور يوثق اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج.. ويروي تفاصيل تجربته
10/01/2022   11:13 م

مصور يوثق اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج.. ويروي تفاصيل تجربته

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استطاع المصور محمد الشريف توثيق اكتساء جبل اللوز شمال غربي منطقة تبوك بالثلوج التي تساقطت عليه، ليخرج بصور بديعة.

وقال الشريف لـ”أخبار 24″ إنه يحرص دائما على التواجد في جبل اللوز في مثل هذا الوقت من كل عام، لتوثيق منظر تساقط الثلوج، مضيفا أن جميع الصور كانت في جبل اللوز، وتم التقاطها الأسبوع الماضي.

وبيّن أن الحالة الثلجية التي مرت بها المنطقة مؤخرا كانت أكثر كثافة من العام الماضي، الذي لم تتساقط فيه الثلوج، مؤكدا أنها تجربته الأولى التي يشاهد فيها الجبل وهو مكتسٍ باللون الأبيض.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد ذكر في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، أنه لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان وجبل اللوز)، وأن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج

اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج

اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج

اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج

اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج

اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج

اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج

اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج

اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج

اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج

اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج

اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج

وفق “أخبار 24”.

مصور يوثق اكتساء جبل اللوز ببياض الثلج.. ويروي تفاصيل تجربته

جديد المناطق
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