بالفيديو.. “الأرصاد”: الحالة الممطرة تستمر حتى الغد.. وهذه أكثر المناطق تأثرًا بها

استعرض المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، مستجدات الحالة الممطرة التي تمر بعدد من مناطق المملكة خلال الوقت الحالي.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن الحالة المطرية سوف تستمر حتى يوم غد (الثلاثاء)، حيث من المتوقع استمرار فرص هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المناطق الشمالية وصولًا لشمال الرياض والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مرتفعات المدينة المنورة والباحة.
وأضاف أن هناك حالة مطرية قادمة تبدأ من الغد، ثم يتبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة، مؤكدًا أن تأثر المملكة بالموجات الباردة الشمالية في الشتاء لا يزال واردًا. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه من المتوقع تأثر مناطق شمال المملكة موجات باردة تهبط بدرجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما دون الصفر، مؤكدًا أن أدنى درجات الحرارة المسجلة حتى الآن في فصل الشتاء كانت (-1) في الطريف.
#نشرة_الرابعة | شاهد.. أكثر المدن السعودية تأثرا بالحالة المطرية الأخيرة pic.twitter.com/tV2n9guz4h
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 10, 2022