تفاعلت شركة الخطوط الجوية السعودية مع مقطع فيديو لرجل أعمال أمريكي، يستذكر أيام طفولته التي قضاها في المملكة، حيث كان والده يعمل في إدارة المعدات الأرضية منذ عام 1978 وحتى 1985.
وكان الرجل الأمريكي، ويُدعى “سيد فريتس”، قد عبّر، من خلال مقطع فيديو نشره الرحال “ثواب السبيعي”، عن مدى حبه للمملكة وللشعب السعودي.
ووجهت الخطوط السعودية الدعوة لـ”سيد” وعائلته لزيارة المملكة، واستعادة ذكريات طفولته، معبرة عن فخرها واعتزازها بكل من عمل في الشركة.
نعتز ونفخر بكل من عمل في”السعودية” المعهود عنهم الوفاء لكل ذكريات الحياةالمهنية والإحساس بالانتماء حتى بعد التقاعد بل ويتأصل ذلك الشعور على مستوى عائلاتهم
شكراً @sai7org ويسرنا دعوتك وعائلة @sid_fritts لزيارة بيتهم في”السعودية”واستعادةالذكريات وخلق أخرى جديدة بين أهلهم في المملكة https://t.co/SokuyhWpan
— المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) January 10, 2022
وفق “أخبار 24”.