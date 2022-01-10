تفاعلت شركة الخطوط الجوية السعودية مع مقطع فيديو لرجل أعمال أمريكي، يستذكر أيام طفولته التي قضاها في المملكة، حيث كان والده يعمل في إدارة المعدات الأرضية منذ عام 1978 وحتى 1985.

وكان الرجل الأمريكي، ويُدعى “سيد فريتس”، قد عبّر، من خلال مقطع فيديو نشره الرحال “ثواب السبيعي”، عن مدى حبه للمملكة وللشعب السعودي.

ووجهت الخطوط السعودية الدعوة لـ”سيد” وعائلته لزيارة المملكة، واستعادة ذكريات طفولته، معبرة عن فخرها واعتزازها بكل من عمل في الشركة.

وفق “أخبار 24”.