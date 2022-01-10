لوحة ماسية تجاوزت النصف مليون ريال.. “أبشر” تكشف عن أسعار مزاد اللوحات المميزة الأخير

كشفت منصة أبشر، اليوم (الاثنين)، عن أعلى الأسعار التي حققتها اللوحات المميزة في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي نظمته أخيرا.
وأوضحت أن أعلى اللوحات سعرا في المزاد حصلت عليه اللوحة الماسية “د د د 7777” بـ 528 ألف ريال، تليها اللوحة الذهبية “م ص ب 1” بتحقيقها 203.5 ألف، فيما وصل مزاد اللوحة البرونزي “ع ق ل 20” إلى 74.5 ألف.
وأضافت أن اللوحة الفضية “م ك س 6” بلغ سعرها 64 ألفا، مقابل 52 ألف ريال للوحة التي تحمل رقم “س م و 61″، مبينة أن اللوحة رقم “س ح ر 12” بلغ سعرها 46 ألفا، بينما جاء سعر “س ل م 88” 42 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.