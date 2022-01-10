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جديد المحليات > بالفيديو.. الزعاق: اليوم آخر المربعانية وغدًا يبدأ موسم “الشبط”.. وهذه سمات برده
10/01/2022   11:13 م

بالفيديو.. الزعاق: اليوم آخر المربعانية وغدًا يبدأ موسم “الشبط”.. وهذه سمات برده

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أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، ملامح الطقس المتوقعة خلال موسم الشبط، الذي يُعد ثاني مواسم الشتاء الفعلي.

وأكد أن غدًا (الثلاثاء) هو أول أيام موسم “الشبط”، الذي يبدأ هذا العام بحالة من الدفء، وذلك لأن “المربعانية” انتهت ببرد.

وأضاف أن “الشبط” يمتد لمدة 26 يومًا، مشيرًا إلى أنه هذا العام يمكن لمسه في العراء والأماكن المفتوحة، ويكون معتدلًا داخل الأبنية والمنازل.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الزعاق: اليوم آخر المربعانية وغدًا يبدأ موسم “الشبط”.. وهذه سمات برده

جديد المحليات
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