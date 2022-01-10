بالفيديو.. الزعاق: اليوم آخر المربعانية وغدًا يبدأ موسم “الشبط”.. وهذه سمات برده

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، ملامح الطقس المتوقعة خلال موسم الشبط، الذي يُعد ثاني مواسم الشتاء الفعلي.
وأكد أن غدًا (الثلاثاء) هو أول أيام موسم “الشبط”، الذي يبدأ هذا العام بحالة من الدفء، وذلك لأن “المربعانية” انتهت ببرد.
وأضاف أن “الشبط” يمتد لمدة 26 يومًا، مشيرًا إلى أنه هذا العام يمكن لمسه في العراء والأماكن المفتوحة، ويكون معتدلًا داخل الأبنية والمنازل.
اليوم آخر المربعانية وغداً الثلاثاء أول الشبط
وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي(المربعانية الشبط العقارب)
ويبدأ هذه السنة بدفء لأن المربعانية انتهت ببرد
وبرده برياحه فداخل المنازل والأبنية معتدلة وفي العراء برد
ورياحه ماكرة وباردة والعامة يسمونها بمبكية الحصني
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 10, 2022
وفق “أخبار 24”.