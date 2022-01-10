بالفيديو.. “الصحة” توضح آلية التعامل مع مخالفات المنشآت الصحية الحكومية

أوضح مدير عام الالتزام بوزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، اليوم (الاثنين)، آلية التعامل مع العاملين المخالفين والمنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أنه في حال رصد مخالفة على الممارس يتم ضبطها وإحالتها إلى الجهات المختصة لإصدار عقوبة.
وأبان أنه في حال رصد المخالفة بالقطاع الحكومي لا يتم فرض عقوبة على المستشفى، ولكن يمكن فرض عقوبات ضد المسؤولين عنه في حال ثبوت تقصير أو إهمال من جانبهم. وفق “أخبار 24”.
#نشرة_الرابعة | مدير عام الالتزام بوزارة الصحة يكشف أبرز أنواع مخالفات المؤسسات الصحية التي تم ضبطها خلال 2021 @SaudiMOH pic.twitter.com/DHHj4xBwxq
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 10, 2022