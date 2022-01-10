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جديد المناطق > لتحسين المشهد الحضري.. تغطية 500 حاجز خرساني بالفايبر جلاس في مكة
10/01/2022   11:13 م

لتحسين المشهد الحضري.. تغطية 500 حاجز خرساني بالفايبر جلاس في مكة

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وقّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم (الإثنين)، مذكرة تفاهم مع شركة “توال” لمعالجة ظواهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والارتقاء الجمالي لمدينة مكة المكرمة، وذلك من خلال تغطية الحواجز الخرسانية الخاصة بالمشاريع والحفريات بأغطية الفايبر جلاس.

‏وأوضح مدير إدارة تنمية الاستثمارات البلدية بالأمانة، المهندس متعب العتيبي، أنه بموجب الاتفاقية سيتم توفير 500 غطاء فايير جلاس ذي طبيعة جمالية مُعبرة عن هوية الأمانة، والتي سيتم تنفيذها خلال 90 يومًا من التوقيع.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري، والاهتمام بالمنظر العام والارتقاء بالجانب الجمالي لمكة المكرمة والبلديات الفرعية التابعة لها، وتحسين المشهد الحضري.

وفق “أخبار 24”.

لتحسين المشهد الحضري.. تغطية 500 حاجز خرساني بالفايبر جلاس في مكة

جديد المناطق
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