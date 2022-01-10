لتحسين المشهد الحضري.. تغطية 500 حاجز خرساني بالفايبر جلاس في مكة

وقّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم (الإثنين)، مذكرة تفاهم مع شركة “توال” لمعالجة ظواهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والارتقاء الجمالي لمدينة مكة المكرمة، وذلك من خلال تغطية الحواجز الخرسانية الخاصة بالمشاريع والحفريات بأغطية الفايبر جلاس.
وأوضح مدير إدارة تنمية الاستثمارات البلدية بالأمانة، المهندس متعب العتيبي، أنه بموجب الاتفاقية سيتم توفير 500 غطاء فايير جلاس ذي طبيعة جمالية مُعبرة عن هوية الأمانة، والتي سيتم تنفيذها خلال 90 يومًا من التوقيع.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري، والاهتمام بالمنظر العام والارتقاء بالجانب الجمالي لمكة المكرمة والبلديات الفرعية التابعة لها، وتحسين المشهد الحضري.
3-تهدف #أمانة_العاصمة_المقدسة من خلال تغطية 500 حاجز خرساني بالفايبر جلاس إلى :
• تحقيق أهداف وزارة @saudimomra
في مبادرة #معالجة_التشوه_البصري.
• تحسين المشهد الحضري.
• الارتقاء بالجانب الجمالي لـ #مكة_المكرمة والبلديات الفرعية التابعة لها.#جودة_الحياة#مدينتي_أجمل pic.twitter.com/mZRyNSZWCx
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) January 10, 2022
وفق “أخبار 24”.