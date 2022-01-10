“الغذاء والدواء”: “الشعيرية سريعة التحضير” المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الإثنين)، أن تشغيلات “الشعيرية سريعة التحضير” المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة، مبينة أنها تتابع مستجدات الحالة على مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات لازمة عند الضرورة، لضمان سلامة المنتجات الغذائية في المملكة.
جاء ذلك ردًا على شروع السلطات في فرنسا في سحب منتج شعيرية سريعة التحضير بسبب تجاوزه للحدود المسموح بها من مبيد أكسيد الإيثيلين “Ethylene Oxide”.
وأوضحت أن مركز الإنذار السريع التابع لها رصد تلك الخطوة من قبل السلطات الفرنسية في حينها، مؤكدة حرصها الشديد على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف. وفق “أخبار 24”.
وتقوم الهيئة بتنفيذ برنامج وطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية بأخذ عينات من الأسواق المركزية، للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات القياسية المعتمدة، بالتعاون مع وزارتي البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية.