شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المسجد النبوي

شهدت منطقة المدينة المنورة، اليوم (الإثنين)، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
ووثق مقطع فيديو بثته قناة “الإخبارية” هطول أمطار غزيرة على المسجد النبوي وساحاته الخارجية.
من جهته توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المطرية على منطقة المدينة المنورة، وتشمل محافظات (العلا، وخيبر، والعيص)، مبينا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 مساء.
فيديو | لقطات مباشرة للأمطار الغزيرة على المسجد النبوي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Qsh8G3CZ4i
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2022
وفق “أخبار 24”.