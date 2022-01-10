بالفيديو.. مختص يوضح الأعراض التي يشعر بها المنومون في العناية المركزة بسبب كورونا

أوضح أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد، الدكتور ناصر توفيق، أعراض الحالة الطبية للأشخاص المنومين بالعناية المركزة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن المنومين في العناية المركزة يعانون من أثر إصابة الفيروس للرئتين، ما يعيقهم عن التنفس بشكل اعتيادي.
وأضاف أنه في حال فشل الرئتين في القيام بعملية التنفس، فإن ذلك يستوجب وضع أنبوب للقيام بذلك لمدة تتراوح من 5 إلى 10 أيام، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تعاني فشلًا في القلب أو الكلى، ما يؤدي إلى بقائها لفترات طويلة بالعناية المركزة.
فيديو | ماهي الأعراض الجانبية للشخص المنوم في العناية المركزة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/nad6ajDCxV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2022
وفق “أخبار 24”.