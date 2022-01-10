نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. مختص يوضح الأعراض التي يشعر بها المنومون في العناية المركزة بسبب كورونا
10/01/2022   11:12 م

بالفيديو.. مختص يوضح الأعراض التي يشعر بها المنومون في العناية المركزة بسبب كورونا

+ = -
833

أوضح أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد، الدكتور ناصر توفيق، أعراض الحالة الطبية للأشخاص المنومين بالعناية المركزة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن المنومين في العناية المركزة يعانون من أثر إصابة الفيروس للرئتين، ما يعيقهم عن التنفس بشكل اعتيادي.

وأضاف أنه في حال فشل الرئتين في القيام بعملية التنفس، فإن ذلك يستوجب وضع أنبوب للقيام بذلك لمدة تتراوح من 5 إلى 10 أيام، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تعاني فشلًا في القلب أو الكلى، ما يؤدي إلى بقائها لفترات طويلة بالعناية المركزة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مختص يوضح الأعراض التي يشعر بها المنومون في العناية المركزة بسبب كورونا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193321.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.