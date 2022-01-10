أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم (الإثنين)، سريان الصرف في مساهمة “مخطط الأرجوان السكني” في منطقة الرياض.
ودعت المساهمين الذين لم يسبق لهم تسلم مستحقاتهم للتوجه إلى البنك العربي تمهيدًا لصرف مستحقاتهم.
كما دعت “تصفية” المساهمين في مساهمة “الرضا بالقطيف” لتحديث بياناتهم لدى البنك العربي خلال مدة أقصاها 18/2/2022م.
ونوهت على المساهمين الذين لم يسبق لهم التقدم بسرعة التوجه للبنك العربي لتقديم بعض المستندات مثل “إثبات الهوية، وأصل العقد، وإقرار وتعهد رقم 101، ورقم الحساب البنكي (الآيبان)”، بالإضافة إلى تعبئة بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبنك.
وفق “أخبار 24”.