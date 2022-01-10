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جديد المحليات > “الجوازات”: خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم
10/01/2022   11:12 م

“الجوازات”: خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الإثنين)، أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إليها من أحد المستفيدين، حول أسباب عدم وجود مدة أقل من سنة لإصدار الإقامة للعمالة المنزلية في منصة أبشر.

وأشارت إلى أنه يُسمح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كحد أدنى، ويُستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة. وفق “أخبار 24”.

“الجوازات”: خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تنطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم

جديد المحليات
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