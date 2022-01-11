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جديد المحليات > هل التلاعب بأوقات الدوام يُعد درباً من دروب الحرام؟.. الشيخ “الزامل” يرد
11/01/2022   8:15 ص

هل التلاعب بأوقات الدوام يُعد درباً من دروب الحرام؟.. الشيخ “الزامل” يرد

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رد المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن الزامل، على استفسار بشأن التلاعب بأوقات الدوام من قبل الموظف ومدى اعتبار ذلك درباً من دروب الحرام.

وقال الزامل خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن التلاعب بالدوام لا يجوز خاصة إذا كان هناك علاقة تعاقدية بين الموظف وصاحب العمل، لافتاً إلى أن الموظف بمثابة الأجير الخاص الذي قُدّر نفعه بالزمن.

وأضاف أن الأجير الخاص يمكنه أن يستفيد بالوقت الذي لديه بشكل لا يضر بصاحب العمل، كأن يطلب العلم أو يقرأ القرآن، منوهاً إلى أنه لا يجوز له المضاربة والبيع والشراء خلافاً لما يقتضيه العقد.

وفق “أخبار 24”.

هل التلاعب بأوقات الدوام يُعد درباً من دروب الحرام؟.. الشيخ “الزامل” يرد

جديد المحليات
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