أهمها إزالة قيود مسح الرسائل السابقة.. “واتساب” يختبر هذه المميزات لإصدارها في 2022

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب على اختبار عدد من المميزات الجديدة، التي من المنتظر أن تستقبلها المنصة على مدى عام 2022.
وحسب ما رصده موقع “WABetaInfo”، فإن واتساب يعمل في الوقت الحالي على اختبار عدد من المميزات التي من شأنها تحسين تجربة استخدام التطبيق، أهمها..
صورة الإشعارات
يعمل التطبيق المملوك لشركة “ميتا” على ميزة تتمثل في إظهار الصورة الشخصية للمرسل خلال التنبيهات التي تظهر على نظام iOS، وهو ما تم إصداره فعليًا في التحديثات التجريبية لنسخة واتساب التي تعمل على هواتف أيفون.
إخفاء الظهور الأخير
يقوم واتساب أيضًا في الوقت الحالي على تجربة ميزة ستسمح للمستخدمين بإخفاء حالة “آخر ظهور” لهم عن بعض جهات الاتصال حصريًا، وهو ما يُعتبر بمثابة تطوير للميزة الموجودة فعليًا بالتطبيق.وفق “أخبار 24”.
المدة الزمنية لمسح الرسائل
يمكن للمستخدم في الوقت الحالي مسح الرسائل التي تم إرسالها فعليًا خلال 4069 ثانية من إرسالها، إلا أن واتساب يعمل حاليًا على إزالة هذه القيود بشكل دائم، بما يسمح للمستخدم بمسح رسائله المرسلة في أي وقت مضى.
تسجيل الخروج
يسعى واتساب لاستحداث ميزة جديدة تكمن في وضع زر “تسجيل الخروج” لاستخدامه بدلًا من حذف الحساب، ليتمكن المستخدمون بذلك من إغلاق حساباتهم على نفس النحو الذي يتعاملون به مع حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ لاحقًا
يطور واتساب أيضًا ميزة أخرى لتحسين وظيفة الدردشات المؤرشفة، بما يسمح للمستخدمين بقراءتها لاحقًا، حيث لن يتلقوا إشعارات بالرسائل المستلمة بمجرد وضعها في منطقة القراءة اللاحقة.
الرد بالصور والرموز
أشارت تقارير “WABetaInfo” إلى أن هذه الميزة ستسمح بالرد على رسالة باستخدام مجموعة من الرموز التعبيرية والصور للرد على الرسائل الواردة عبر التطبيق.