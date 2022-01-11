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جديد المحليات > بينها تخصيص مشرف صحي.. مدير مدرسة يوضح الإجراءات المتخذة لعودة طلاب “الابتدائية”
11/01/2022   8:14 ص

بينها تخصيص مشرف صحي.. مدير مدرسة يوضح الإجراءات المتخذة لعودة طلاب “الابتدائية”

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أوضح مدير مدرسة عمرو بن عثمان في المدينة المنورة أحمد خواجه، الإجراءات التي تم توجيه المدارس لاتخاذها استعداداً لعودة طلاب المرحلة الابتدائية للمدارس بعد انقطاع لنحو عامين.

وقال خواجه في مداخلة لـ “الإخبارية”، أن كل مدرسة سيتواجد بها مشرف صحي وكادر مختص سيتولى متابعة دخول الابن للمدرسة منذ الصباح وحتى خروجه والعودة إلى المنزل.

وأضاف أنه جرى كذلك تخصيص غرف للحالات الطارئة، مطالباً أولياء الأمور بطمأنة أبنائهم وعدم إشعارهم بأي خوف، مؤكداً بأن جميع وسائل السلامة متوفرة لجعل العملية التعليمية آمنة.وفق “أخبار 24”.

بينها تخصيص مشرف صحي.. مدير مدرسة يوضح الإجراءات المتخذة لعودة طلاب “الابتدائية”

جديد المحليات
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