نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > هل الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بالسكري؟.. “استشاري” يوضح
11/01/2022   8:13 ص

هل الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بالسكري؟.. “استشاري” يوضح

+ = -
716

نفى استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري صحة المعلومات عن أن الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 أكثر عرضة للإصابة بالسكري.

وأوضح باهبري في حديثه لـ”أخبار 24″ أن المعلومات المتداولة عن الأطفال الذين أصيبوا بكوفيد 19 معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 غير صحيحة نهائيا.

وأشار إلى أن هنالك إشاعات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن استخدام فيتامين سي بعد أخذ الجرعة التنشيطية يتسبب في تساقط الشعر، وغيرها من المعلومات غير الصحيحة، التي لا تستند لأي مصدر علمي.

هل الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بالسكري؟.. “استشاري” يوضح

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193363.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.