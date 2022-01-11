هل الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بالسكري؟.. “استشاري” يوضح

نفى استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري صحة المعلومات عن أن الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 أكثر عرضة للإصابة بالسكري.
وأوضح باهبري في حديثه لـ”أخبار 24″ أن المعلومات المتداولة عن الأطفال الذين أصيبوا بكوفيد 19 معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 غير صحيحة نهائيا.
وأشار إلى أن هنالك إشاعات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن استخدام فيتامين سي بعد أخذ الجرعة التنشيطية يتسبب في تساقط الشعر، وغيرها من المعلومات غير الصحيحة، التي لا تستند لأي مصدر علمي.