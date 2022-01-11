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جديد المحليات > بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم الجمع بين عدة أمور في صلاة استخارة واحدة
11/01/2022   8:14 ص

بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم الجمع بين عدة أمور في صلاة استخارة واحدة

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رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، على سؤال حول حكم الجمع بين عدة أمور في صلاة استخارة واحدة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أنه يجوز للمرء أن يجمع بين عدة أمور في صلاة الاستخارة، كما يجوز تكرار الصلاة لطلب الخيرة من الله عز وجل في أحد الأمور.

وشدد على أهمية الدعاء، الذي يُعد مخ العبادة، مستشهدًا بقول الله تعالى لعباده: “ادعوني أستجب لكم”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم الجمع بين عدة أمور في صلاة استخارة واحدة

جديد المحليات
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