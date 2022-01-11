بالفيديو.. طبيب يفجر مفاجأة صادمة: 70% ممن يعانون تقرحات بالأقدام يرتدون أحذية تقليدية

أوضح استشاري طب وجراحة القدم والكاحل، الدكتور خالد إدريس، أن 70 % ممن يعانون من تقرحات في أقدامهم يرتدون الأحذية التقليدية المنتشرة في المملكة ودول الخليج.
وأضاف، خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم (الإثنين)، أن هذه الأحذية تضر بالقدمين لجميع الأشخاص، سواء مرضى السكري أو غيرهم، داعيًا إلى اقتصار ارتدائها على المناسبات الرسمية فقط.
وأشار إلى أن الأحذية التقليدية تسبب جروحًا وتشققات في القدم تتحول مع الوقت إلى “خُرّاج”، لافتًا إلى أن البديل الأفضل هو الحذاء الرياضي أو الحذاء المُغطى من الأمام والخلف ويكون عريضًا وعميقًا ومن الجلد الطبيعي، وألا يكون خفيفًا.
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: 70% من الذين يعانون من تقرحات بالقدم هم أشخاص يرتدون أحذية تقليدية@DrKhalidEdrees#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ASTRo2TB8d
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2022
وفق “أخبار 24”.