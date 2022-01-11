شاب سعودي يروي قصة محاربته السرطان.. ويكشف عن أجمل كذبة تلقاها أثناء مرضه

روى شاب سعودي يُدعى وليد الشمراني قصة محاربته مرض السرطان وكيف تعافى منه، وما هي أجمل كذبة تلقاها أثناء مرضه من الطاقم الطبي المعالج له.
وقال الشمراني خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه عندما دخل المستشفى أول مرة طلب منه الأطباء أن يحلق شعره وأحضروا له حلاقاً، مبيناً أنهم أخفوا عليه حقيقة مرضه، ولكنه علم بعد ذلك حينما كان يتوضأ ووجد شعره يتساقط بين يديه.
وأضاف أنه تقبل مرضه وقرر محاربته والتعافي منه؛ من أجل نقل تجربته للمرضى المصابين بنفس المرض لتحفيزهم معنوياً وكسر حاجز الخوف لديهم من العلاج الكيماوي. وفق “أخبار 24”.
فيديو | بعد معاناته من المرض لمدة 3 سنوات.. وليد الشمري لـ #الراصد: أجمل كذبة تلقيتها في حياتي كانت أثناء إصابتي بـ #السرطان.. والكثير من المرضى يتعافون من حديث بعضهم لبعض pic.twitter.com/kSllU4LBLI
— الراصد (@alraasd) January 10, 2022