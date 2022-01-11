بعد انضمامه للهلال.. محمد العويس يوجه رسالة لجماهير الأهلي ويوضح أسباب رحيله عن الفريق

وجه حارس مرمى نادي الأهلي محمد العويس والذي وقع رسمياً على عقد انتقاله لصفوف الهلال، رسالة لجماهير فريقه التي وصفها بالوفية، موجهاً لهم الشكر على الفترة التي قضاها داخل الفريق، وبين أسباب رحيله.
وقال العويس في رسالته، إنه سيغادر أسوار النادي لكن سيحمل في قلبه كل المحبة والتقدير للنادي وجماهيره، مؤكداً أن الفترة التي قضاها في الأهلي لا تنسى في مسيرته وسيظل للجماهير في قلبه مكانة خاصة.
وأضاف عبر حسابه في “تويتر”، إن من لا يشكر الناس لا يشكر الله وإنه يشكر كافة رجالات الأهلي وخاصة الأمير خالد بن عبدالله والأمير فيصل بن خالد على ما فعلوه من أجل استقطابه لارتداء قميص الأهلي، كما قدم الشكر لإدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي.
ونوه إلى أن رحيله عن الفريق كان لظروف خاصة ورغبة شخصية منه في خوض تحد جديد، متمنياً التوفيق له وللنادي ولجماهيره فيما هو قادم. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن الهلال قد أعلن أول أمس (الأحد) عن ضم العويس رسمياً إلى صفوفه لمدة 3 سنوات بدءاً من الموسم المقبل، بصفقة قيمتها 21 مليون ريال.