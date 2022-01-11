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11/01/2022   8:17 ص

أحد اضطرابات “طيف التوحد”.. تعرف على مرض “متلازمة أسبرجر” وأعراضه وطرق علاجه

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أوضحت مدينة الملك فهد الطبية المقصود بمرض متلازمة أسبرجر، وما هي أعراضه وطرق العلاج منه، مشيرة إلى أنه يعد أحد اضطرابات طيف التوحد.

وقالت المدينة إن المصاب بمتلازمة أسبرجر يجد صعوبة كبيرة في التواصل مع الآخرين، وينحصر في نطاق ضيق من الاهتمامات بنمط ثابت، وغالباً ما يظهر سلوكاً متكرراً.

وأضافت أن الذي يعاني من المرض تظهر عليه مجموعة أعراض، كتفاعلات اجتماعية قليلة، وطريقة كلام غير طبيعية مع عدم تواصل بصري، وهوس شديد بمواضيع محددة.

وبينت أن الأعراض تتضمن كذلك وجود صعوبة في إدارة العواطف، وفرط الحساسية للأضواء والأصوات، والرغبة في التكرار والروتين.

ونوهت إلى أن المرض يعالج من خلال التدريب على المهارات الاجتماعية، والدعم والعلاج السلوكي، وتعليم الوالدين وتدريبهم، وعلاج النطق واللغة، وكذلك بالأدوية، أو بفصول التربية الخاصة.

معلومات عن متلازمة أسبرجر

وفق “أخبار 24”.

أحد اضطرابات “طيف التوحد”.. تعرف على مرض “متلازمة أسبرجر” وأعراضه وطرق علاجه

طب وتداوي
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