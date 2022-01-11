أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز في تقريره أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، وحائل، والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.