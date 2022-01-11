طلال آل الشيخ: “شراحيلي” نقض اتفاقه مع الشباب.. ومَن يشجع لاعبًا فليذهب معه

أكد المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الشباب، طلال آل الشيخ، أن اللاعب أحمد شراحيلي (المنتقل حديثًا لنادي الاتحاد) نقض اتفاقه مع مجلس إدارة النادي.
وفي رسالة إلى الجماهير الشبابية، أبان آل الشيخ أنه رفقة الرئيس خالد البلطان ومدرب الفريق شاموسكا اجتمعوا مع اللاعب، وتم الاستجابة لكل طلباته والاتفاق على أن يجري التوقيع على تجديد التعاقد يوم الأحد الماضي، إلا أنهم فوجئوا بتغيير اللاعب رأيه.
وأكد أن النادي يملك لاعبين مميزين، خاصةً في مركز شراحيلي (مثل إيقور، ونادر، وحسان)، وأن رحيل أي لاعب لن يؤثر على مسيرة الفريق.
وشدد على أن البلطان سيقود الشباب للإنجازات، في ظل توفر كوكبة من اللاعبين المحليين والأجانب، مضيفًا: “بكل صدق وأمانة مَن يعيد صنع الشباب وإعادته للمنافسة بفكر عالٍ وممنهج هو أبو الوليد، وهو (رأس المال)”.
ونوّه في رسالة مبطنة للبعض إلى أن “مَن يشجع لاعبا فليذهب معه، ومن يعشق الليث عليه أن يثق في إدارته التي ستوفق بالفكر والعمل الجاد”. وفق “أخبار 24”.
وكان الشباب قد أصدر بيانًا أكد فيه أن شراحيلي أبلغ الشباب بعدم تجديد تعاقده مع النادي رغم تلبية كافة مطالبه المادية، وعقب ذلك بقليل أعلن نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب بعد خوله الفترة الحرة.