نائب وزير الحج يمدد لمجالس إدارة “أرباب الطوائف” .. ويبحث إعداد برنامج عمل لموسم حج هذا العام

وافق نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، على التمديد لمجالس إدارة المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف الحالية، بهدف تسيير أعمال المؤسسات، واستكمال كافة الإجراءات اللازمة خلال مراحل التحول، وذلك لحين إكمال تحول تلك المؤسسات إلى شركات.
وبحث “مشاط”، خلال اجتماع عقده مؤخرًا مع مجالس إدارة مؤسسات الطوائف، البدء في الاستعدادات اللازمة لحج هذا العام 1443، حيث ناقش أهمية إعداد برنامج عمل لموسم الحج، وذلك من خلال فريق تنفيذي يتولى مهمة إدارة أعمال الحج والتعاقدات اللازمة وإعداد الخطط التشغيلية.
ومن المقرر أن يتم استكمال کافة المتطلبات اللازمة لنموذج العمل لموسم الحج، بما في ذلك الدور المنوط بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، ومن ثم اعتماده والبدء في تنفيذه. وفق “أخبار 24”.