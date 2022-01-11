جيولوجي: المملكة تحتوي على أكثر من 5 آلاف موقع به كنوز معدنية

كشف رئيس مجلس إدارة تعاونية الجيولوجيين السعوديين، البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، عن وجود أكثر من 5 آلاف موقع في المملكة يحتوي على كنوز معدنية.
وأضاف أن عمليات الاستكشاف المعدني السابقة اكتشفت ما لا يقل عن 5300 موقع معدني لمختلف أنواع المعادن والأحجار الكريمة وأحجار الزينة والصخور الفلزية واللافلزية ومواد البناء.
وتوقع أن تسفر نتائج المسح المعدني الشامل للدرع العربي عن اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تحتوي على الصخور النارية والمتحولة، بجانب المعادن الفلزية مثل الذهب، والفضة، والنحاس، والقصدير، والحديد.
ولفت إلى أن مساحة الدرع العربي تمثل 32% من مساحة المنطقة، وتحديدًا 630 ألف كيلومتر مربع، كما تحتوي أيضا على العناصر النادرة والمشعّة وغيرها في الصخور. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن المعادن تشكل الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني بعد النفط والبتروكيماويات، لذا تهتم بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال عمليات المسح المعدني، وعقد الندوات والورش المحلية والرحلات الجيولوجية الميدانية والمؤتمرات الدولية.