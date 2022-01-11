أبرزها شرب كمية وافرة من المياه.. 5 نصائح مهمة عند تناول المكملات الغذائية

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة نصائح للطريقة المثلى لاستهلاك المكملات الغذائية.
وأوصت الهيئة بضرورة اتباع التعليمات الواردة على بطاقة المنتج، وذلك بعد تحديد احتياج كل شخص من المكملات الغذائية، طبقًا لتعليمات الطبيب المختص، أو أخصائي التغذية.
وأكدت الهيئة أهمية معرفة عدد الجرعات التي يتم استهلاكها للوصول للحد المطلوب دون زيادة في الحصة اليومية.
ونبهت إلى ضرورة استهلاك كمية وافرة من الماء، عند استخدام المكملات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.
وطالبت بالتوقف فورًا عن استخدام المكمل عند وجود أي أعراض جانبية مصاحبة، ومراجعة الطبيب المختص وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق “طمني”.
وشددت على ضرورة عدم استخدام أي نوع من المكملات الغذائية بناء على تجربة أشخاص آخرين، دون العلم بالاحتياج الشخصي أو أخذ النصيحة من الطبيب أو أخصائي التغذية.
وأوضحت أن تأثير المكملات الغذائية يختلف من شخص لآخر، بناءً على الاحتياج وعمليات الأيض وغيرها من العوامل التي تؤثر في الحصول على الفائدة المرجوة. وفق “أخبار 24”.