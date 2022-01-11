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جديد المحليات > أبرزها شرب كمية وافرة من المياه.. 5 نصائح مهمة عند تناول المكملات الغذائية
11/01/2022   2:58 م

أبرزها شرب كمية وافرة من المياه.. 5 نصائح مهمة عند تناول المكملات الغذائية

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وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة نصائح للطريقة المثلى لاستهلاك المكملات الغذائية.

وأوصت الهيئة بضرورة اتباع التعليمات الواردة على بطاقة المنتج، وذلك بعد تحديد احتياج كل شخص من ‏المكملات ‏الغذائية، طبقًا لتعليمات الطبيب المختص، أو أخصائي التغذية.‏

وأكدت الهيئة أهمية معرفة عدد الجرعات التي يتم استهلاكها ‏للوصول للحد المطلوب دون زيادة في الحصة ‏اليومية.

ونبهت إلى ضرورة ‏استهلاك كمية وافرة من الماء، عند استخدام المكملات التي تحتوي ‏على نسبة عالية من البروتين.

وطالبت بالتوقف فورًا عن استخدام المكمل عند وجود أي ‏أعراض جانبية مصاحبة، ومراجعة الطبيب المختص ‏وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق “طمني”‏.

وشددت على ضرورة عدم استخدام أي نوع من المكملات الغذائية بناء على ‏تجربة أشخاص آخرين، دون العلم بالاحتياج الشخصي أو ‏أخذ ‏النصيحة من الطبيب أو أخصائي التغذية.

وأوضحت أن تأثير المكملات الغذائية يختلف من شخص لآخر، بناءً ‏على الاحتياج وعمليات الأيض وغيرها من العوامل ‏التي تؤثر ‏في الحصول على الفائدة المرجوة. وفق “أخبار 24”.

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أبرزها شرب كمية وافرة من المياه.. 5 نصائح مهمة عند تناول المكملات الغذائية

جديد المحليات
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