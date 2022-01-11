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جديد المحليات > “العقاري” يحسم الجدل ويوضح آلية تنفيذ الأحكام القضائية بصرف القروض من رأس مال الصندوق
11/01/2022   3:00 م

“العقاري” يحسم الجدل ويوضح آلية تنفيذ الأحكام القضائية بصرف القروض من رأس مال الصندوق

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رد صندوق التنمية العقارية على الاستفسارات التي وردت إليه بشأن تنفيذ الأحكام القضائية بصرف القروض من رأس مال الصندوق، والصادرة لصالح عدد من المستفيدين.

وأكد الصندوق أنه سيتم التنفيذ عن طريق الإقراض المباشر، وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية التقديم في الصندوق العقاري.

يذكر أن عددًا من المواطنين أبدوا استياءهم من تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم منذ أكثر من عامين، إلا أن الصندوق أكد أنه سيتم تنفيذها وفقا لأولوية التقديم.

وفق “أخبار 24”.

“العقاري” يحسم الجدل ويوضح آلية تنفيذ الأحكام القضائية بصرف القروض من رأس مال الصندوق

جديد المحليات
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