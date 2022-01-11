أكبر فم وأطول رمش.. أغرب أرقام قياسية سجلتها موسوعة “غينيس”

تواصل موسوعة غينيس للأرقام القياسية تسجيل الأرقام القياسية التي يحققها البشر من الجنسيات المختلفة، الأمر الذي ينطبق أيضا على الحيوانات والنباتات والجماد وصولاً إلى الاختراعات والاكتشافات الحديثة.
وانضمت عشرات الأرقام القياسية لموسوعة غينيس العالمية خلال عام 2021، والتي تندرج جميعها تحت شعار “مهارات خارقة” وكان بعضها غريبا وغير مألوف.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز وأغرب الأرقام والأحداث التي سجلتها مو
تواصل موسوعة غينيس للأرقام القياسية تسجيل الأرقام القياسية التي يحققها البشر من الجنسيات المختلفة، الأمر الذي ينطبق أيضا على الحيوانات والنباتات والجماد وصولاً إلى الاختراعات والاكتشافات الحديثة.
وانضمت عشرات الأرقام القياسية لموسوعة غينيس العالمية خلال عام 2021، والتي تندرج جميعها تحت شعار “مهارات خارقة” وكان بعضها غريبا وغير مألوف. وفق “أخبار 24”.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز وأغرب الأرقام والأحداث التي سجلتها موسوعة غينيس العالمية خلال عام 2021م.
الزحلوقة العملاقة
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، حصول “الزحلوقة العملاقة” المقامة في إحدى مناطق موسم الرياض على شهادتين من موسوعة “غينيس”، باعتبارها أطول “زحلوقة” في العالم بأكثر من 22 متراً، وأكثر لعبة من نوعها بعدد المسارات بـ 24 مساراً.
أطول رموش
سجلت الصينية “يو جانكسيا” رقماً قياسياً آخر لأطول رمش في العالم يبلغ 20.5 سم، لتحتفظ بالإنجاز الذي حققته منذ عام 2016، وفي ذلك الوقت تم حساب طول الرمش وهو 12.4 سم.
أكبر فم
سجلت الأمريكية سامنتا رامسديل 31 عامًا رقمًا قياسياً جديداً كصاحبة أكبر فم في العالم، حيث بلغ اتساعه 6.52 سم، ما أكسبها شهرة كبيرة على “تيك توك” حيث يصل عدد متابعيها إلى أكثر من 1.7 مليون شخص، وتجني أكثر من 11 ألف جنيه إسترليني على كل مقطع.
أثقل مانجو
دخلت ثمرة مانجو في جواياتا الكولومبية إلى موسوعة غينيس كأثقل ثمرة بالعالم، حيث بلغ وزنها 4.25 كيلوجرام، ونجح المزارعون الكولومبيون في كسر الرقم القياسي السابق الذي وقف عند 3.435 كيلوجرام، والتي تم توثيقها في 2009 في الفلبين.
أكبر فارق في الطول بين الزوجين
حققت زوجة تدعى كلوي طولها 5 أقدام و4 بوصات وزوجها جيمس لوستد البالغ طوله 3 أقدام و7 بوصات رقما قياسيا بأكبر فارق في الطول بين الزوجين، بسبب اختلاف ارتفاعهما الذي يبلغ 1 قدم و10 بوصات.
أكثر جامع للكرات
استغل أحد مشجعي كرة القدم في المكسيك، عشقه لجمع الكرات، في تحطيم رقم قياسي عالمي بجمع 1230 كرة قدم بأشكال وألوان مختلفة في منزله، وبدأ رودريجو روميرو الاحتفاظ بالكرات للمرة الأولى عند حضوره نهائيات كأس العالم في ألمانيا عام 2006.
أطول مراهق
حقق المراهق الكندي أوليفييه ريو “15 عامًا” رقما قياسيا عالميا كأطول مراهق في العالم، حيث يبلغ طوله 226.9 سم.
أطول شجرة لعيد الميلاد
سجلت شجرة في وسط مدينة إنيد بولاية أوكلاهوما الأمريكية رقما قياسيا عالميا كأطول شجرة لعيد الميلاد لعام 2021 في العالم، وجرى إضاءتها يوم الجمعة 26 نوفمبر، حيث بلغ ارتفاع الشجرة 77 قدماً تقريباً، بينما طول الخضرة الحية 144 قدماً.
أطول أذن كلب
دخل كلب يبلغ من العمر 3 سنوات ويدعى “لو” موسوعة “غينيس” بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي، بأطول أذنين بين كلاب العالم، وبلغ طول أذنيه 34 سنتيمترا.
سوعة غينيس العالمية خلال عام 2021م.
الزحلوقة العملاقة
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، حصول “الزحلوقة العملاقة” المقامة في إحدى مناطق موسم الرياض على شهادتين من موسوعة “غينيس”، باعتبارها أطول “زحلوقة” في العالم بأكثر من 22 متراً، وأكثر لعبة من نوعها بعدد المسارات بـ 24 مساراً.
أطول رموش
سجلت الصينية “يو جانكسيا” رقماً قياسياً آخر لأطول رمش في العالم يبلغ 20.5 سم، لتحتفظ بالإنجاز الذي حققته منذ عام 2016، وفي ذلك الوقت تم حساب طول الرمش وهو 12.4 سم.
أكبر فم
سجلت الأمريكية سامنتا رامسديل 31 عامًا رقمًا قياسياً جديداً كصاحبة أكبر فم في العالم، حيث بلغ اتساعه 6.52 سم، ما أكسبها شهرة كبيرة على “تيك توك” حيث يصل عدد متابعيها إلى أكثر من 1.7 مليون شخص، وتجني أكثر من 11 ألف جنيه إسترليني على كل مقطع.
أثقل مانجو
دخلت ثمرة مانجو في جواياتا الكولومبية إلى موسوعة غينيس كأثقل ثمرة بالعالم، حيث بلغ وزنها 4.25 كيلوجرام، ونجح المزارعون الكولومبيون في كسر الرقم القياسي السابق الذي وقف عند 3.435 كيلوجرام، والتي تم توثيقها في 2009 في الفلبين.
أكبر فارق في الطول بين الزوجين
حققت زوجة تدعى كلوي طولها 5 أقدام و4 بوصات وزوجها جيمس لوستد البالغ طوله 3 أقدام و7 بوصات رقما قياسيا بأكبر فارق في الطول بين الزوجين، بسبب اختلاف ارتفاعهما الذي يبلغ 1 قدم و10 بوصات.
أكثر جامع للكرات
استغل أحد مشجعي كرة القدم في المكسيك، عشقه لجمع الكرات، في تحطيم رقم قياسي عالمي بجمع 1230 كرة قدم بأشكال وألوان مختلفة في منزله، وبدأ رودريجو روميرو الاحتفاظ بالكرات للمرة الأولى عند حضوره نهائيات كأس العالم في ألمانيا عام 2006.
أطول مراهق
حقق المراهق الكندي أوليفييه ريو “15 عامًا” رقما قياسيا عالميا كأطول مراهق في العالم، حيث يبلغ طوله 226.9 سم.
أطول شجرة لعيد الميلاد
سجلت شجرة في وسط مدينة إنيد بولاية أوكلاهوما الأمريكية رقما قياسيا عالميا كأطول شجرة لعيد الميلاد لعام 2021 في العالم، وجرى إضاءتها يوم الجمعة 26 نوفمبر، حيث بلغ ارتفاع الشجرة 77 قدماً تقريباً، بينما طول الخضرة الحية 144 قدماً.
أطول أذن كلب
دخل كلب يبلغ من العمر 3 سنوات ويدعى “لو” موسوعة “غينيس” بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي، بأطول أذنين بين كلاب العالم، وبلغ طول أذنيه 34 سنتيمترا.