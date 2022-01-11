عبارة عن أحواش وهناجر.. أمانة جدة تستعيد أراضيَ حكومية تتجاوز نصف مليون متر مربع بالصالحية

أعلنت أمانة محافظة جدة اليوم (الثلاثاء)، عن تمكنها من استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 503.6 ألف متر مربع في نطاق بلدية طيبة الفرعية.
وأحبطت الفرق الرقابية بمشاركة الجهات الأمنية التعديات على بعض الأراضي الحكومية والتي كانت عبارة عن أحواش وهناجر.
وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الفرق الميدانية قامت بإزالة 14 موقعا شرق الصالحية، عبارة عن أحواش وهناجر، تم بناؤها على أراضٍ حكومية بدون رخص بناء.
وأهابت الأمانة بالجميع بضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها. وفق “أخبار 24”.