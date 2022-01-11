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جديد المحليات > دليلك لفعاليات موسم الرياض اليوم الثلاثاء
11/01/2022   3:03 م

دليلك لفعاليات موسم الرياض اليوم الثلاثاء

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تشهد فعاليات موسم الرياض، اليوم (الثلاثاء)، حفلة يحييها الفنانون موضي الشمراني وخديجة معاذ وسلطان خليفة وإبراهيم السلطان، فضلا عن فعاليات أخرى وعروض ترفيهية وفنية ثابتة وجوالة.

كما تتواصل بعض الفعاليات في منطقة البوليفارد منها تجربة متاهة الكريستال، وتجربة عالم الديناصورات، ومسرح العندليب “حبيبتي من تكون”، وسيرك “دو جلاس”.

وتقدم منطقة نبض الرياض عروضًا فنية وترفيهية، وأخرى ثلاثية الأبعاد وفلكلورية، كما تستضيف المناطق الأخرى أنشطة عديدة ومتنوعة، وسوف يستمر موسم الرياض في تقديم فعالياته حتى مارس المقبل. وفق “أخبار 24”.

موسم الرياض

دليلك لفعاليات موسم الرياض اليوم الثلاثاء

جديد المحليات
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