سائح بريطاني: السعوديون أكثر الشعوب لطافة.. ولو خيروني باستبدال جواز سفري إلى الجواز السعودي فسأفعل

وصف سائح بريطاني مقيم في المملكة، يدعى ديفيد، المواطنين السعوديين بأنهم أكثر البشر لطافة حول العالم.
وقال ديفيد الذي ظهر خلال تقرير مصور لفضائية “إم بي سي” وهو يرتدي الزي السعودي خلال تواجده في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 6 ، إنه سافر حول العالم، ولم يقابل في حياته بشرا بكل هذا الود مثلما رأى في المملكة.
وأعرب السائح البريطاني عن أمنيته أن يبقى دائما في المملكة، مؤكدا أنه إذا أعطوه خيار استبدال جواز سفره البريطاني بجواز سفر سعودي فسيفعل.
السعوديون أكثر البشر لطافة ولو خيروني باستبدال جواز سفري إلى الجواز السعودي سأفعل pic.twitter.com/LsPeXTtTgQ
— خلف الخلف (@klf_tv) January 10, 2022
وفق “أخبار 24”.