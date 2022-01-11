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جديد المحليات > رسميًا .. لجنة المسابقات تعلن موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد
11/01/2022   5:39 م

رسميًا .. لجنة المسابقات تعلن موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

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أعلنت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد مباريات الجولات من (19) إلى (25) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. حيث تنطلق الجولة (19) يوم السبت 5 فبراير القادم، وتختتم الجولة (25) يوم السبت 19 مارس 2022م.

وفي الوقت ذاته حددت اللجنة موعد المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة والتي تجمع الفتح والفيصلي في الأحساء يوم الثلاثاء 22 فبراير القادم.

فيما ستقام المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة بين الهلال والاتحاد في الرياض يوم الثلاثاء 8 مارس القادم.

وأوضحت اللجنة أن مواعيد الجولات المتبقية من (26) إلى (30) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيتم إعلانها لاحقًا بعد نهاية مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين واعتماد روزنامة الجولات المتبقية بناء على موعد إقامة مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 م. وفق “أخبار 24”.

رسميًا .. لجنة المسابقات تعلن موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد

جديد المحليات
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