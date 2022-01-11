أمير جازان يكلف مشرفاً جديداً على القرية التراثية وأمينًا عاما لمجلس المنطقة

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، قراراً يقضي بتكليف حمد الدقدقي مشرفاً عاماً على القرية التراثية بجازان وممثلاً للإمارة خلال الفعاليات والاحتفالات المقامة بالقرية التراثية.
وشمل القرار أيضا تكليف شاهر بن شهاب الجنفاوي أمينًا عاما لمجلس المنطقة، فيما عبر المكلفان عن شكرهما وتقديرهما لأمير المنطقة على هذه الثقة.
وكان أمير جازان، قد وجه في وقت سابق، بسرعة التحقيق في واقعة مشاركة فرقة راقصة في إحدى فعاليات وسط البلد بشتاء جازان 2022، كما وجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن الواقعة لمنع أي تجاوزات ورفع نتائج التحقيق. وفق “أخبار 24”.