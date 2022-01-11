“التعليم”: عودة الدراسة الحضورية للابتدائي ورياض الأطفال في الفترة الصباحية

أوضحت وزارة التعليم أن عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ستكون في الفترة الصباحية ابتداءً من 20 جمادى الآخرة الجاري.
وبيّنت الوزارة أن عودة الهيئة الإدارية للدوام في الفترة الصباحية تكون ابتداءً من يوم الأحد 13 جمادى الآخرة؛ وذلك استكمالًا لكافة الاستعدادات والمتطلبات لاستقبال الطلاب والطالبات، مضيفةً أن دوام الهيئة التعليمية سيستمر على منصة “مدرستي” في الفترة المسائية حتى يوم الخميس 17 جمادى الآخرة.
وشددت على أن يتم تهيئة المقار والمرافق الدراسية لاستقبال الطلاب والطالبات وفق النماذج التشغيلية المحدثة، مع استكمال تطبيق الاشتراطات والاحترازات الصحية الواردة في الأدلة الإرشادية. وفق “أخبار 24”.