“أمانة الرياض”: إلزام محلات بيع الحلويات بالإفصاح عن المواد المضافة في تصنيع الحلوى

أكدت أمانة منطقة الرياض أن ملاك محلات بيع الحلويات ملزمون بالإفصاح عن المواد المضافة في تصنيع الحلوى على الأغلفة، بجانب الامتناع عن استعمال المُحليات الاصطناعية.
وأوضحت أن عبوات وأغلفة الحلوى يجب أن تحتوي على بطاقة بيانات تتضمن اسم الغذاء، وصنف الحلوى، والمواد المضافة، والبيانات الغذائية، وإرشادات الاستخدام، ومدة الصلاحية، والجهة المصنعة.
وشددت على تخزين المنتجات المعبأة بطريقة تتوافق مع متطلباتها، وبحسب نوع المادة الغذائية، بجانب حصول جميع العاملين على شهادات صحية، وخلو المنتجات من المواد الغريبة والضارة والسامة.
كما اشترطت على المحلات كتابة اسم المحل وعنوانه ورقم هاتفه وعلامته التجارية على المنتج النهائي، وخلو جميع أصناف الحلويات من علامات التلف والفساد، وأن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي، وتكون المنتجات ذات شكل منتظم، وغير متميعة أو ملتصقة ببعضها أو بالغلاف الخارجي. وفق “أخبار 24”.