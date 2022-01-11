نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “البنك المركزي” يعلن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
11/01/2022   5:53 م

“البنك المركزي” يعلن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

+ = -
326

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، عن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي تحديث القواعد انطلاقًا من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمرارًا لجهوده في دعم أعمال التقنية المالية وتمكينها، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.

وأكد أن التحديث تضمَّن إعادة تعريف المستفيد، ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، وتحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناءً على معيار رأس المال. وفق “أخبار 24”.

“البنك المركزي” يعلن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193480.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.