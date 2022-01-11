رسميا.. “التعليم” تعتمد النماذج التشغيلية لعودة الدراسة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال

اعتمدت وزارة التعليم، النماذج التشغيلية لعودة الدراسة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية بدءًا من 23 يناير الجاري.
وأوضحت أنه تم اعتماد 3 مستويات، هي منخفض، ومتوسط، وعالٍ، حيث تهدف النماذج التشغيلية إلى مراعاة تطبيق الاحترازات والضوابط الصحية في مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمناطق ومحافظات المملكة، والاستفادة من المرافق والمساحات في المدرسة، مشيرة إلى أن 97% من إجمالي المدارس تقع ضمن نطاق المستويين المنخفض والمتوسط.
وأضافت أن مدارس المستوى المنخفض تحقق التباعد الكامل بين الطلبة في القاعات الدراسية والمعامل، كما تسمح مساحة فصول المدارس ذات المستوى المتوسط بتحقيق التباعد حال تقسيم طلبة الفصل إلى مجموعتين، فيما تحقق مدارس المستوى العالي التباعد في القاعات والمعامل من خلال تقسيم طلبة الفصل إلى ثلاث مجموعات.وفق “أخبار 24”.
وتتضمن النماذج التهيئة النفسية والاجتماعية للطلبة لاستئناف الدراسة حضوريًا، والالتزام بالضوابط الصحية المعتمدة، ومتابعة الوضع الصحي لمنسوبي المدارس، إلى جانب استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي، وتجهيز الفصول والمدارس بتقنيات البث المتزامن، وتدريب المعلمين والمعلمات على إدارة الفصل المتزامن، إضافة إلى استكمال دروس جميع المواد الدراسية في قنوات عين، والمواد الإثرائية في بوابة عين.