بالصور.. المدارس تستعد لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

تواصل إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها للعودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والمقرر لها في 23 يناير الجاري بعد انقطاع نحو عامين.
وتتابع الفرق الميدانية في إدارات التعليم الزيارات الميدانية، واستكمال عمليات الصيانة والنظافة والتشغيل للمدارس، وذلك من خلال جولات تفقدية للتأكد من جاهزيتها والوقوف على أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم فيها، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كمامات ومعقمات وغيرها، إضافة إلى متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية، وأجهزة الإنذار، وكذلك تعقيم وتجهيز حافلات النقل المدرسي.
وتأتي هذه الإجراءات تأكيدًا لأهمية تطبيق التدابير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة “وقاية”، بما يعزز من العودة الآمنة داخل المدرسة، والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم.
وفق “أخبار 24”.