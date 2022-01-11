وزير السياحة: إنشاء أكاديمية عالمية ينسجم مع تطلعات القيادة للارتقاء بالخدمات السياحية في المملكة

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن موافقة مجلس الوزراء التي جاءت اليوم (الثلاثاء)، على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة تأتي منسجمة مع تطلعات القيادة وتوجيهاتها بشأن ضرورة تهيئة جميع السبل للارتقاء بالخدمات السياحية في المملكة.
وأوضح أن الأكاديمية العالمية للسياحة ستكون جزءًا من إستراتيجية تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة، حيث ستعمل على استقطاب أفضل الخبرات من مختلف دول العالم وتوفير مسارات تدريبية وتعليمية لتطوير التعليم السياحي، ليس في المملكة فحسب، بل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها ستكون متاحة لاستقبال الطلاب والمتدربين من داخل المملكة وخارجها، وذلك من خلال الشراكة مع منظمة السياحة العالمية التي أبرمت معها وزارة السياحة اتفاقية بهذا الشأن.
وأضاف الخطيب أن الأكاديمية ستكون نبراسًا ومنارة عالمية تسهم في تطوير صناعة السياحة حول العالم، كما ستعمل على بناء خبرات سعودية قادرة على قيادة قطاع السياحة في المملكة ومشاريعه الضخمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون بمثابة عامل دعم وجذب للمستثمرين في القطاع عبر تهيئة الطاقات المحلية اللازمة للعمل في المنشآت السياحية.وفق “أخبار 24”.
وكشف الخطيب أن الأكاديمية العالمية للسياحة لن يقتصر دورها على استقطاب الطلاب والطالبات، بل إن هذا الدور سيشمل تدريب العاملين في القطاع السياحي المحلي والدولي لتطوير مهاراتهم ومنحهم فرصًا أوسع للتطور الوظيفي.