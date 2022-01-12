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جديد المحليات > بعد زراعة قلب خنزير بجسم إنسان.. “استشاري” يوضح أوجه التشابه بين قلبي الخنزير والإنسان
12/01/2022   8:58 ص

بعد زراعة قلب خنزير بجسم إنسان.. “استشاري” يوضح أوجه التشابه بين قلبي الخنزير والإنسان

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أوضح استشاري جراحة القلب الدكتور فراس خليل، أوجه التشابه بين قلبي الإنسان والخنزير، وذلك بعد نجاح زراعة قلب خنزير معدل وراثياً في جسم مريض بأمريكا.

وقال الدكتور خليل خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن أوجه التشابه تكمن في حجم القلب، وعدد الحجرات، والصمامات، وكهربائية القلب، والشرايين، مشيراً إلى أن التجارب أجريت على الكثير من الحيوانات لكن قلب الخنزير يكاد يكون متوافقاً مع قلب الإنسان. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن زراعة قلب حيوان في جسم إنسان ليس له علاقة بالمشاعر الإنسانية من الناحية العلمية، مبيناً أن ما يثار حول هذا الموضوع هو من وحي “الخيال”.

بعد زراعة قلب خنزير بجسم إنسان.. “استشاري” يوضح أوجه التشابه بين قلبي الخنزير والإنسان

جديد المحليات
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