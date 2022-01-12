بعد زراعة قلب خنزير بجسم إنسان.. “استشاري” يوضح أوجه التشابه بين قلبي الخنزير والإنسان

أوضح استشاري جراحة القلب الدكتور فراس خليل، أوجه التشابه بين قلبي الإنسان والخنزير، وذلك بعد نجاح زراعة قلب خنزير معدل وراثياً في جسم مريض بأمريكا.
وقال الدكتور خليل خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن أوجه التشابه تكمن في حجم القلب، وعدد الحجرات، والصمامات، وكهربائية القلب، والشرايين، مشيراً إلى أن التجارب أجريت على الكثير من الحيوانات لكن قلب الخنزير يكاد يكون متوافقاً مع قلب الإنسان. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن زراعة قلب حيوان في جسم إنسان ليس له علاقة بالمشاعر الإنسانية من الناحية العلمية، مبيناً أن ما يثار حول هذا الموضوع هو من وحي “الخيال”.
بعد زراعة قلب خنزير في جسم إنسان..
د.فراس خليل (استشاري جراحة قلب) يشرح التشابه بين قلب الخنزير وقلب الإنسان #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QzmiE4kbtJ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 11, 2022
بعد زراعة قلب خنزير في جسم إنسان..
د.فراس خليل (استشاري جراحة قلب): المشاعر الإنسانية من ناحية علمية ليس لها علاقة بالقلب#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/G4qrAtKHx2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 11, 2022