وكالة الأدوية الأوروبية: أوميكرون سينهي المرحلة الوبائية لكوفيد ويجعله مرضاً متوطناً

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم (الثلاثاء)، إنه من المتوقع أن يحول انتشار المتحور أوميكرون، وباء كوفيد-19 إلى مرض متوطن يمكن للبشر أن يتعلموا التعايش معه.
وأعربت الوكالة عن شكوكها بشأن إعطاء جرعة رابعة معززة من اللقاح، مبينة، وفقا لـ”فرانس برس”، أن تكرار منح الجرعات ليس استراتيجية “مستدامة”.
وأوضح مسؤول إستراتيجية التلقيح في الوكالة الأوروبية للأدوية، ماركو كافاليري، في مؤتمر صحفي، أنه مع زيادة المناعة لدى السكان، وانتشار أوميكرون، سيوفر ذلك المزيد من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم.
وقال كافاليري: “سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن”، مضيفا: “لا أحد يعرف بالضبط متى سنبلغ نهاية النفق، لكننا سنصل إليها”، مشددا على أنه يجب عدم نسيان أن الجائحة ما زالت مستمرة.
من جانبه، أشار الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه من المستحيل في الوقت الحالي أن يُصنف فيروس كورونا على أنه متوطن مثل الإنفلونزا.
وأكدت مسؤولة حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، كاثرين سمولوود، أن الفيروس لا يزال يتطور بسرعة كبيرة ويشكل تحديات جديدة، ولسنا على وشك أن نعتبره متوطنا. وفق “أخبار 24”.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن مكافحة جائحة كورونا من خلال جرعات معززة من اللقاحات الحالية ليست استراتيجية قابلة للاستمرار، وهو ما توافقها عليه وكالة الأدوية الأوروبية.
وأكد ماركو كافاليري أن استراتيجية إعطاء المعززات كل 4 أشهر ستؤدي إلى وجود مشكلات في الاستجابة المناعية، مشيرا إلى خطر إرهاق السكان من الإعطاء المستمر للجرعات المنشطة، داعيا الدول إلى التفكير في منح الجرعات المعززة على فترات أطول وفي مطلع الشتاء، أسوة بلقاح الإنفلونزا.