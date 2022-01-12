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جديد المحليات > بالفيديو.. اشترط والد الزوجة توفير سكن لها.. فما حكم الانتقال للعيش مع الأهل؟ الشيخ المطلق يرد
12/01/2022   8:57 ص

بالفيديو.. اشترط والد الزوجة توفير سكن لها.. فما حكم الانتقال للعيش مع الأهل؟ الشيخ المطلق يرد

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رد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، على سؤال بشأن ما إذا كان الانتقال للسكن مع الأهل رغم وجود شرط من والد الزوجة على الزوج بأن يكون لها بيت، مبطلًا لعقد النكاح.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن هذا يُعد حقًا للزوجة، ولها أن تتنازل عنه أو تتمسك به، مشددًا على ضرورة أن يلتزم الزوج بهذا الشرط ما دام قد وافق عليه من البداية. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه يجب ألا يخرج الأمر عن الرجل وزوجته، وفي حال توافقا على ترك هذا الشرط يجوز ذلك.

بالفيديو.. اشترط والد الزوجة توفير سكن لها.. فما حكم الانتقال للعيش مع الأهل؟ الشيخ المطلق يرد

جديد المحليات
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