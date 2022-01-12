البلطان يتحدث عن كواليس رحيل “شراحيلي”.. ويؤكد: كنا ندرك وجود مفاوضات معه قبل دخوله الفترة الحرة

كشف رئيس نادي الشباب خالد البلطان، عن الكواليس الأخيرة قبيل رفض اللاعب أحمد شراحيلي تجديد تعاقده مع الفريق وانضمامه لنادي الاتحاد بعد دخوله الفترة الحرة، مشيراً إلى أن الثقة في الاتحاد السعودي لكرة القدم بدأت تتزعزع.
وقال البلطان إن مفاوضات الشباب مع شراحيلي بدأت منذ فترة طويلة ولم نضغط عليه في التجديد احتراماً للإصابة التي تعرض لها، مضيفاً أنهم تلقوا وعوداً كثيرة من اللاعب بالتجديد وتأكيدات بأنه سيبقى لكنه رغم ذلك لم يكن حاسماً في أمر التجديد.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي، أنه قبل أسبوع من دخول اللاعب الفترة الحرة تم التوصل معه لاتفاق كامل على التجديد وفي اليوم التالي تراجع مجدداً ثم طلب تعديل بعض البنود ووافقنا على جميع طلباته، وتم تحديد موعد توقيع العقد الجديد قبل أن نفاجأ باعتذاره وتوقيعه لنادٍ آخر.
وأكد أنه يدرك أن هناك أندية كانت تتفاوض مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، فمن غير المعقول أن يوقع اللاعب لنادٍ آخر بعد يوم من دخول فترة الستة أشهر دون أن يكون هناك اتفاق مسبق، فالأمر ليس مجرد تغيير نادٍ بل أيضاً تغيير للسكن ولمدينة الإقامة وهناك شيكات تجهز وأموال تضخ وهذا لن يتم في ساعات. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الثقة في الاتحاد السعودي لكرة القدم بدأت تتزعزع لأنه فتح السقف الأعلى للرواتب لكنه ترك “الحبل على الغارب” للأندية ما جعلها تتفاوض مع لاعبين قبل انتهاء عقودهم مع أنديتهم بالمخالفة للأنظمة، مشيراً إلى أن اتحاد القدم عليه أن يكون حازماً في قضيتي شراحيلي ومحمد كنو.
فيديو | رئيس نادي #الشباب خالد البلطان يوضح تفاصيل مفاوضات النادي مع اللاعب أحمد شراحيلي قبل دخوله الفترة الحرة وانضمامه لـ #الاتحاد#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/p9EEUYV2Ur
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 11, 2022
فيديو | رئيس نادي #الشباب خالد البلطان: ثقتنا في الاتحاد السعودي لكرة القدم بدأت تتزعزع#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/4RFjgJPIkl
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 11, 2022